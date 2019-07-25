В столице Венесуэлы — страны-председателя в Движении Неприсоединения, — городе Каракас, 21 июля состоялось заседание Совета министров Движения.

Согласно информации Министерства иностранных дел Азербайджана, на мероприятии участвовала делегация МИД Азербайджана.

Во время заседания, помимо прочих тем повестки, были также обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к 18-му Саммиту организации в городе Баку 21-26 октября. В завершение мероприятия был принят Итоговый документ, в котором было отражено множество связанных с целями и принципами Движения вопросов по международному миру, безопасности и социально-экономическому развитию.

В Итоговый документ Совета министров Движения был также включён пункт, поддерживающий позицию Азербайджанской Республики (в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте). В данном пункте ещё раз подчёркивается, что несмотря на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, конфликт между Арменией и Азербайджаном до сих пор остаётся неразрешённым и продолжает нести в себе угрозу международному и региональному миру и безопасности. В указанном пункте министры стран-участниц Движения вновь подчёркивают важность принципа неприменения силы и призывают стороны конфликта продолжить поиск его решения путём переговоров в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно-признанных границ Азербайджанской Республики.

Начиная с 2012 года, во всех документах, принятых Движением Неприсоединения, выражается однозначная поддержка суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно-признанных границ Азербайджанской Республики и призыв к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе этих принципов.

Minval.az