Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ. Об этом информирует РИА «Новости».

Сообщается, что Украина может попробовать с 2020 года получать сырье через южное направление.

Как отмечается, Киев изучает возможность воспользоваться поставками каспийского газа через TANAP, которые осуществляют южно-европейские страны.

Помимо этого, Украина рассматривает вариант с перевозкой сжиженного природного газа.

Также Киев работает над поставками сырья через Трансбалканский газопровод.

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