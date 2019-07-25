На основании поступившей информации сотрудники Агентства пищевой безопасности проверили цех по забою и переработке птицы в Худате, сообщает в четверг Trend.

В ходе проверки было установлено, что в незаконно функционирующем, и не имеющем государственной регистрации цехе нарушаются требования нормативно-технических правовых актов по пищевой безопасности.

Установлено, что на участке переработки, где находился 41 кг куриных тушек, не соблюдались нормативно-технические требования, забой осуществлялся кустарным способом, перо удалялось в антисанитарных условиях, тушки долгое время хранились в алюминиевых чанах, не отвечающих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим нормам.

Также выявлены нарушения в процессе сбыта продукции.

На основании выявленных недостатков были приняты меры в рамках требований законодательства, цех был закрыт.

Пробы продукции отправлены на экспертизу в лаборатории Института пищевой безопасности.

Minval.az