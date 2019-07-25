Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 июля.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-24, днем – 29-33, в Баку ночью — 23-25, днем – 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью – 60-70%, днем – 40-45%.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла.

В северных и западных районах Азербайджана завтра ожидаются дожди, на отдельных территориях ливневого характера, грозы, есть вероятность града. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 32-37, в горах ночью 13-18, днем 19-24 градуса тепла.

Minval.az