Азербайджан и Израиль подписали меморандум о взаимопонимании с целью формирования национальной системы информационного пространства в Азербайджане.

Меморандум был подписан заместителем председателя Государственного комитета по вопросам имущества Рустамом Шахбазовым и президентом компании «Ofek Aerial Photography» Давидом Перетцем, передает Тренд.

Израильская сторона будет выступать в качестве консультанта и оказывать поддержку правительству Азербайджана.

Как отметил Перетц, ведется изучения состояния национальной системы в Азербайджане и в дальнейшем, для создания инфраструктуры будет использован опыт передовых стран.

Minval.az