Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Карабах» провел очередной матч в квалификации Лиги чемпионов.
Как сообщает «Азериспорт», подопечные Гурбана Гурбанова в рамках 2-го раунда встречались с ирландским клубом «Дандолк».
ДАНДОЛК (Ирландия) — КАРАБАХ (Азербайджан) — 1:1 (0:1)
Голы: Амрали, 4 (0:1), Хобан, 78 (1:1)
Дандолк, стадион «Ориел Парк». Главный судья – Бартош Франковски (Польша).
Дандолк: Гэри Роджерс, Шон Гэннон, Шон Хор, Крис Шилдс, Майкл Даффи, Патрик Хобан (Джордж Келли, 84), Джейми Макграт, Патрик Макэлени (Джон Моунтни, 69), Дейн Мэсси, Роберт Бенсон (Шон Мюррей, 27), Энди Бойл.
Карабах: Вагнер, Гара Гараев, Аилтон, Рахиль Мамедов, Максим Медведев (Аббас Гусейнов, 53), Симеон Славчев, Хайме Ромеро (Араз Абдуллаев, 87), Махир Амрали, Рашад Садыхов (к), Абделла Зубир, Ричард Алмейда.
Предупреждения: Аилтон, Славчев.