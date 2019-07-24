Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома «Восточный», заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте. Свой отказ Агаларов объяснил тем, что выделенных на постройку космодрома средств для успешного завершения работ недостаточно.

В апреле 2019 года курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Crocus Group может стать застройщиком второй очереди «Восточного». Сам Агаларов заявлял, что его компания может достроить космодром, если получит от правительства соответствующее поручение. В интервью The Bell бизнесмен сказал, что предложение ему действительно сделали, но он отказался.

«Сказал, что готов, но не за эти деньги. Когда спросили меня, я сказал, что есть две новости. Первая — что вторую очередь космодрома за два года построить можно. Вторая — что за те деньги, которые предусмотрены, нельзя. Если увеличите стоимость, через два года все получите. Если нет — извините», — рассказал Агаларов о своем участии в посвященном строительству «Восточного» совещании, которое проводил Борисов.

Владелец Crocus Group сообщил, что от предложений по достройке космодрома отказались также Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, чьи структуры — «Стройтрансгаз» и «Стройгазмонтаж» соответственно — называл в числе возможных застройщиков Восточного глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По словам Агаларова, проблемы с «Восточным» аналогичны тем, которые возникают при поиске подрядчиков для строительства других масштабных объектов, финансируемых из бюджета, отмечает РБК.

«Это происходит, потому что сметы рассчитаны, исходя из реалий 2014 года, т.е. курса 30 руб. за доллар. С тех пор все цены изменились. Допустим, вам предлагают построить мост, космодром, длинную трассу. Но когда вы начинаете считать, понимаете, что вся работа будет убыточной», — сказал Агаларов.

На вопрос, смог бы он достроить «Восточный» за выделенные деньги, если бы его об этом попросил президент России Владимир Путин, бизнесмен ответил: «Построил бы, но предупредил, что это приведет к банкротству «Крокуса». Но он бы такого не предложил, он же уже лично говорил о том, что по нынешней смете никто не хочет работать».

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