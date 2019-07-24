Желающие провести жаркие летние дни за городом могут получить доступ к высокоскоростному интернету благодаря «Nar Wi-Fi». Теперь переехавшим для отдыха на дачу, новую квартиру, офис или людям не имеющим традиционного доступа к интернету достаточно взять с собой роутер “Nar Wi-Fi”. За короткое время жилая площадь абонента будет обеспечена соединением 4G. Благодаря этому аппарату появляется возможность за привлекательную стоимость подключить более 30-ти гаджетов к высокоскоростной сети интернета (LTE / 4G).

Возможность по выгодным ценам подключиться к высокоскоростному интернету вне зависимости от местаположения и его мобильность, резко увеличила количество пользователей “Nar Wi-Fi”. Так за последние три месяца число пользователей “Nar Wi-Fi” увеличилось на 180%. Если вы также хотите воспользоваться преимуществами высокоскоростного интернета в любом месте, вам достаточно приобрести устройство “Nar Wi-Fi”. С дополнительной информацией о точках продажи роутеров можно ознакомиться на сайте nar.az.

Заметим что, каждый абонент может без труда собственноручно установить данное устройство. Для автоматического подключения достаточно ввести SIM карту с соответсвующим тарифом в роутер и подключить его к источнику питания. При предоплате абонент получает не только сам аппарат, но и до 6 месяцев подключения к интернету. По сравнению с сетью ADSL, подключение с «Nar Wi-Fi» намного быстрее и предоставляет абонентам до 60 Гб безлимитного интернета. Устройство даёт возможность подключиться к интернету в любом месте в диапазоне работы сети “Nar” 4G-LTE.

Компания «Azerfon» (торговая марка «Nar») начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка «Nar» была выбрана символом объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью. «Nar» — первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент сеть «Nar» доступна на 97, 5% территории страны (за исключением оккупированных земель), и с более 7800 станций предоставляет высококачественные услуги свыше 2,3 млн. абонентов.

Minval.az