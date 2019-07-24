ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) внесло изменения в расписание авиарейсов Баку-Тбилиси-Баку.

Как говорится в сообщении ЗАО AZAL, в связи с ограничением воздушного пространства Грузии внесены изменения в расписание рейсов Баку-Тбилиси-Баку. С 4 августа полеты будут выполняться в соответствии с нижеследующим графиком:

3-9 августа (по местному времени):

J2-223 Баку-Тбилиси (по меcтному времени). Вылет: 11:10, Посадка: 12:20.

J2-224 Тбилиси-Баку (по меcтному времени). Вылет: 13:00, Посадка: 14:10.

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