Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала принятие в муниципалитете австралийского города Райд документа о «налаживании дружеских связей» с оккупированным Арменией городом Ханкенди.

Абдуллаева отметила, что среди жителей Райда больше всего граждан армянского происхождения.

«Неслучайно, проект этого документа, принятого всего двумя лицами, был выдвинут именно членом горсовета Райда армянского происхождения Саркисом Еделяном (Sarkis Yedelian) и поддержан мэром Джеромом Лаксалем», сказал она.

Абдуллаева подчеркнула, что федеральное правительство Австралии однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

«Что касается подобных документов, принятых местными исполнительными или законодательными органами административно-территориальных единиц Австралии, в результате лоббистских усилий армян, хочу подчеркнуть, что эти документы не имеют никакого правового значения и всего лишь клочки бумаги, служащие интересам определенных кругов или лоббистских групп», — сказала пресс-секретарь МИД.

Minval.az