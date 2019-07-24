19 июня житель шекинского села Охут Эльгюн Кямран оглу Мамедли, 2005 года рождения, повесился во дворе своего дома. Молодой человек увлекался игрой “Синий кит”, под впечатлением от которой, по мнению некоторых, и свел счеты с жизнью. В муниципалитете села Охут сообщили, что в Шекинской районной прокуратуре ведется расследование по факту суицида: “Идет следствие. Точные причины смерти пока не установлены, однако известно, что подросток не выпускал телефон из рук, играя в какую-то игру в Интернете”. Скоропостижная кончина юного Э.Мамедли не первый случай смерти, причиной которой, предположительно, стала игра “Синий кит”.

15 октября 2017 года в шемахинском селе Хильмилли повесился 16-летний парень. Предположительно, это произошло после того, как он сыграл в игру “Синий кит”. 4 декабря того же года в селе Нехрехелилли Агдашского района семиклассник Исмаил Адыгёзалов повесился в стойле возле дома. Сообщалось, что причиной суицида была игра “Синий кит”.

25 июня 2018 года житель села Алимарданлы Товузского района Гейдар Махмуд оглу Юсифов, 2004 года рождения, повесился во дворе собственного дома. Отец ребенка заявил, что причиной смерти подростка стала игра “Синий кит”.

9 февраля 2019 года 16-летний Али Гулузаде повесился в поселке Кюрдаханы. И там прослеживается след “Синего кита”, пишет Report.

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