Вчера издание Minval.az публиковало новость о том, что в Германии мигранты из Азербайджана все чаще решаются на суициды из-за угрозы депортации. Так, согласно комментарию Главы действующего в ФРГ Центра интеграции «Leqat» Аловсата Алиева изданию Turan, за последние 10 дней три азербайджанских мигранта предприняли попытки самоубийства в Германии в связи с принятием властями этой страны решений об их депортации. Одна из них, проживающая в лагере для беженцев Хумай Мамедова, предприняла попытку суицида, приняв большую дозу лекарственных препаратов, чтобы ее не депортировали в другую страну. И хотя Х. Мамедову в течение 15 минут доставили в больницу, спасти ее жизнь врачам так и не удалось. У Мамедовой осталась 9-летняя дочь.

Кроме того, за последние месяцы 10 граждан Азербайджана причинили себе телесные повреждения, чтобы их не возвратили в Азербайджан.

Справка: Согласно условиям Дублинского соглашения, беженец должен, в первую очередь, направиться в страну, которая ему выдала визу, и попросить убежище там.

Большинство мигрантов из Азербайджана приезжают в Германию по визам других стран.

Эксперт также отметил, что корнем подобного беспредела являются действующие в Баку турфирмы, обманывающие доверчивых граждан и убеждающих их в том, что все желающие (с помощью «пакета документов» от турфирмы, и конечно же, не бесплатно) могут получить убежище в другой стране.

А потому не стоит удивляться, что рассчитывающие на получение гражданства люди сталкиваются с проблемами и неприятным процессом их возвращения. Это закономерно: когда правительство Германии видит, что документы приезжего сфальсифицированы, и никакая угроза в своей стране проживания человека, просившего гражданство Германии, не ожидает, то его сразу же возвращают обратно. Люди же — во избежание депортации — прибегают к попытке суицида, как к единственному способу не возвращаться в Азербайджан.

Сегодня проживающий в Германии журналист Мовсум Гаджиев на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал видеоролики, заснятые на митинге, который устроили граждане Азербайджана, не желающие уезжать из страны. Гаджиев в своем статусе отметил что митинг, акция протеста — это неотъемлемое право человека. Но при этом заявил, что он лично бы на этот митинг не пошёл. И озвучил причины — почему именно он этого бы не сделал:

«Есть очень много вещей, в которых можно обвинять немецкие власти, в том числе и полицию. Тем более, баварскую власть, которая традиционно отличалась своенравием. Я ещё не ни разу слышал случая об отказе человеку, который хоть как то доходил до статуса политбеженца, грубо говоря, имел основания опасаться за свою жизнь, свободу по политическим, национальным, религиозным убеждениям. Так против чего протестовать, чего требовать? Чтобы всем азербайджанцам в Германии представили вид на жительство? А заодно всем армянам, украинцам, африканцам и грузинам?», — задается вопросом журналист.

Комментарии под статусом также были неоднозначны. Кто-то писал, что немцам только волю дай – везде бы открыли концлагеря и контролировали бы входы и выходы с собаками, кто-то отмечал, что полиция наоборот вела себя крайне корректно. Среди сказанного выделялся комментарий одного из пользователей, отметившего, что этим людям, качающим права в Германии, нужно было активнее делать это у себя на родине. Тогда не нужно было никуда уезжать.

Я. Мадатова

Minval.az