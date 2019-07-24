Какие политические игры просматриваются за забастовкой железнодорожников?

По сообщениям грузинских СМИ, около села Хоспио объявили забастовку рабочие-железнодорожники. И не просто отказались работать, а перекрыли дорогу. Причина вроде бы простая и уважительная: выплатить долги по зарплате. Причем ситуация усугубляется еще и тем, что многие рабочие не имеют документально подтвержденных договоров с компанией. Ситуацию уладили, долги обещали выплатить, контейнеры перегрузили.

Казалось бы, новость сугубо местная и не имеющая шансов «продвинуться» дальше «ЧП районного масштаба», но…

Эксперты тут же напомнили: село Хоспио — это рядом с Ахалкалаки. А дорога, которую перекрыли — железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс. Как напоминают эксперты, 23 июля по магистрали Баку-Тбилиси-Карс был отправлен в путь первый грузовой рейс из Турции в Грузию на новом поезде. Этот рейс многие считали началом уже не тестовых и «пробных», а полноценных грузовых перевозок по новой магистрали.

Состав из пяти вагонов выехал из логистического центра в районе турецкого города Эрзурум через Карс, пересек границу и прибыл в грузинский город Ахалкалаки, и тут местные железнодорожники начали перегружать контейнеры, но бросили работу на середине и потребовали выплатить им долги по зарплате. И не увидеть за этим «социальным протестом» попытку срыва функционирования железной дороги, честно говоря, трудно. Тем более что среди внезапно забастовавших работников подавляющее большинство — местные армяне.

А теперь — немного закулисья. Как утверждают осведомленные региональные источники, местные армянские лидеры требовали, чтобы в компании, обслуживающие железную дорогу, в том числе в «Демирйолсервис», брали исключительно местных армян. В изобилии звучали истеричные обвинения, что «на работу берут только турок и азербайджанцев». В местных не очень процветающих регионах железная дорога и ее инфраструктура — крупнейший работодатель со стабильной и неплохой по местным меркам зарплатой. Но, с другой, в армянских кругах отношение к этой железной дороге с самого начала было резко негативным — прежде всего потому, что эта дорога идет в обход Армении, так что даже в случае разблокирования армяно-турецкой границы (при каких условиях это может произойти — отдельная тема) Армении будет ой как непросто найти реальных инвесторов для реабилитации своей дороги Гюмри-Карс, и самое главное, многократно укрепляет региональное сотрудничество Грузии, Азербайджана и Турции. Что для Еревана — нож в сердце и, пардон, «железнодорожная удавка» на горле. Которая затягивается все туже.

В результате местные армяне оказались в состоянии этакого «конфликта интересов». С одной стороны, железная дорога, как пишут даже в учебниках для инженеров-путейцев, резко способствует экономическому развитию тех регионов, через которые проходит (в данном случае — Джавахети). С другой, в армянских кругах против этой дороги развернули настоящую «информационную войну». Вряд ли, конечно, на местных жителей так уж сильно подействовали страшилки в стиле «вот приедут турки на паровозе и устроят тут новый «геноцид»». Важно другое. В армянских газетах, конечно, не пишут об этом «на маншете», но в армянских общинах за пределами Армении существует жесткая и эффективная система «принуждения к послушанию», а проще говоря, налаженный «национальный рэкет». Где местные «братки» вполне могут наведаться домой к «несогласным» и доходчиво объяснить, какие могут последовать неприятности в случае непослушания. Силовыми методами нередко выбивают пятипроцентную «национальную дань», существующую в армянской среде, но могут потребовать и кое-чего посерьезнее. И это не только забастовка по ереванскому заказу. В декабре 2017 года трое местных армян украли рельсы на участке Марабда-Карцахи железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Вроде бы мелкий криминал, но он уж больно смахивал на прямую диверсию. И уж тем более не стоит забывать о существующих в армянской среде традициях политического террора вообще и взрывных устройствах, которые армянские террористы закладывали в азербайджанские пассажирские поезда в девяностые годы, в частности. Тогда, напомним, в Баку был арестован завербованный армянскими спецслужбами гражданин России Игорь Хатковский, на основании его показаний правоохранительным органам РФ пришлось задержать офицеров армянских и даже российских спецслужб, которые и стояли во главе террористического заговора. В России, впрочем, до полноценного приговора дело тогда не дошло, процесс в РФ спустили на тормозах. В последние годы в Армении от открытого террора на железной дороге воздерживались, но могут ли такого рода «методы» вновь быть пущены в ход, особенно при наличии политического заказа — вопрос открытый.

А эта железная дорога, напомним еще раз, вызывает в Ереване настоящую истерику. И не только у Еревана, кстати говоря. Торжественное открытие новой дороги в поселке Алят в октябре 2017 года вызвало шок и у российских СМИ. «По железной дороге обошли Россию» — негодовала «Независимая газета». ««Шелковый путь»: мимо Москвы в Лондон. Азербайджан, Турция, Грузия и Казахстан запустили железнодорожный маршрут в обход России» — вторила ей «Газета.ру». Эксперты старательно запугивали, что завтра по этой дороге «приедут солдаты НАТО», и вообще в регионе формируется инфраструктура, которая находится вне контроля России и ее разнообразных «форпостов». Теперь же ставки еще выше: деятельность новой дороги весьма высоко оценил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Страны-члены Альянса используют запущенную в 2017 году в эксплуатацию ж/д БТК для перевозок в Афганистан и обратном направлении, которая вносит значительный вклад в успех миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане»,- цитировали его СМИ и официальные источники в апреле нынешнего года. Именно благодаря этой дороге Казахстан открыл свои порты для американских военных грузов.

Другой вопрос, что открытая поддержка террора — дело слишком опасное. Тем более что спецслужбы Азербайджана, Грузии, а тем более Турции не зря едят свой хлеб. И если армянские диверсанты будут пойманы «на горячем», тут вряд ли станут «спускать дело на тормозах». К тому же на дворе не девяностые, когда в Москве могли рассчитывать на благожелательное отношение Запада и валить все на «проблемы переходного периода». Сегодня, на фоне «крымнаша», санкций и путинских разговоров о «вертикали власти», все это уже не возымеет эффекта. Так что и армянским, и российским стратегам лучше бы помнить заголовок в одной из газет, посвященный «делу Хатковского» и посвященной возможным последствиям того, что Россию обвинили бы в поддержке международного терроризма: «Мину закладывали в поезд. Разнести могло страну». И имел в виду автор не Азербайджан и даже не Армению

Нурани, политический обозреватель

Minval.az