Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Государственного комитета по вопросам имущества на судебное решение об отмене штрафа в отношении известного бизнесмена, владельца торгового центра «Сядяряк» Юсифа Гадимбейли.

На заседании под руководством судьи Ризвана Сафарова было отменено решение Насиминского районного суда, передает Репорт.

Дело возвращено в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.

Государственный комитет по вопросам имущества составил протокол в отношении Ю.Гадимбейли в связи с нарушением статьи 248.2 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Эта статья предусматривает ответственность за нарушение требований, связанных с земельными участками, находящимися под 20-50-метровой прибрежной полосой принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря (озера).

Ю.Гадимбейли был признан виновным в повторном совершении правонарушения в течение одного года со дня вступления в силу административного взыскания. Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пяти тысяч манатов, на должностных лиц в размере десяти тысяч манатов, на юридических лиц в размере пятидесяти тысяч манатов.

Насиминский районный суд отменил решение о наложении штрафа. Госкомитет подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.

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