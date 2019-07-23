В июне 2019 года товарооборот Турции с Азербайджаном вырос на 644,300 миллиона долларов, по сравнению с июнем 2018 года, и составил 789,259 миллиона долларов. Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

«В июне 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 598,551 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана – 190,708 миллиона долларов» — сказали в министерстве.

В министерстве отметили, что товарооборот Турции и Азербайджана в январе-июне 2019 года вырос на 674,574 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1, 578 миллиард долларов.

«В январе-июне 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 1,197 миллиарда долларов, а импорт из Азербайджана – 381,413 миллиона долларов» — сказали в министерстве.

Отметим что внешний товарооборот Турции в июне 2019 года составляет 26,683 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт сократился на 14,86 процента по сравнению с июнем 2018 года, и составляет 11,597 миллиарда долларов.

В июне 2019 года импорт в Турцию сократился на 21,81 процента по сравнению и июнем 2018 года и составляет 15,086 миллиарда долларов.

Minval.az