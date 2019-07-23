Учитывая оптимизацию технических возможностей флота и многочисленные запросы пассажиров, ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) решило не приостанавливать полеты Баку–Нью-Йорк еще на один год.

Как говорится в сообщении AZAL, прямые рейсы из Баку в Нью-Йорк будут продолжаться в рамках зимнего расписания национального авиаперевозчика.

Рейсы Баку–Нью-Йорк (аэропорт JFK) будут выполняться самолетами Boeing 787 Dreamliner 2 раза в неделю (по понедельникам и субботам) в рамках зимнего графика 2019/2020 года и летнего графика 2020 года.

1 июня текущего года компания распространила информацию о прекращении выполнения прямых авиарейсов из Баку в Нью-Йорк с октября 2019 года.

Minval.az