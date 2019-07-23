Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил квартиру писателю Мураду Кёхнегала.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам писатель.

В частности, М.Кёхнегала отметил, что получил положительный ответ на свое обращение к президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой в связи с жилищными проблемами.

«Президент Ильхам Алиев распорядился обеспечить меня квартирой, новость об этом мне сообщили из Исполнительной власти Баку.

Подаренная многоуважаемым президентом квартира стала лучшим подарком к моему 60-летию», — написал писатель.

Он выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву.



Азербайджанский интернет-портал 1news.az отмечает, что ранее писатель испытывал серьезные финансовые трудности и не мог выплачивать алименты, за что был арестован и позже досрочно освобожден из-под ареста.

Minval.az