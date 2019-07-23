На сайте Института армянских исследований Университета Южной Калифорнии опубликована статья сотрудника института Эмиля Санамяна под заголовком «США выделили Азербайджану в 2018-2019 гг. $100 млн помощи на сферу безопасности». В ней приводятся официальные данные о размерах финансовой помощи Азербайджану и Армении в последние два фискальных года, которые свидетельствуют о резком повышении объема средств, выделяемых Вашингтоном Баку, сообщает «Минвал».

Автор статьи утверждает, что Баку потратил порядка 15 млн долларов на оплату деятельности своих лоббистов в США – и в результате эти деньги вернулись с огромной прибылью: Администрация Трампа последовательно наращивает финансовую поддержку Азербайджану в вопросах безопасности, которая на 2019 фискальный год составляет более 100 млн долларов. Вместе с тем эта помощь, скорее всего, составляет часть стратегии США по наращиванию давления на Иран и сосредоточена на азербайджано-иранской границе, однако она также напрямую влияет на Армению. Санамян приводит следующие данные:

В 2018-2019 гг. размер выделенной Азербайджану военным ведомством и Госдепартаментом финансовой помощи в военной и правовой сферах составил более чем 102,5 млн долларов. В 2018 фискальном году Азербайджану было выделено $59667000, а на 2019-й предусмотрено $42910000. Армении в 2018-м предоставлено $4,172000, на 2019 и 2020 гг. предусмотрено, соответственно, 2,8 и 2,1 млн.

Хотя США долгое время обеспечивали Азербайджану больше военной помощи, чем Армении, эта разница стала более заметной с прошлого года, когда в Армении сменилось правительство, отмечает аналитик. По его словам, неясно, обусловлено ли это обстоятельство тем, что Армения послала гуманитарную миссию в Сирию в составе военной миссии России?

Санамян также утверждает, что с возрастанием американской помощи бюджет Государственной пограничной службы Азербайджана также вырос с 90 млн в 2018 г. до 116 млн в текущем. При этом аналитик подчеркивает, что в декабре прошлого года госпогранслужба взяла на себя часть обязанностей Министерства обороны Азербайджана по защите армяно-азербайджанской границы, что позволило высвободить силы для использования на участках армяно-азербайджанской линии соприкосновения.

В беседе с сайтом «Разминфо» Эмиль Санамян подчеркнул, что увеличение помощи США Азербайджану обусловлено политикой в отношении Ирана. Вашингтон старается вовлечь как можно больше стран в антииранскую коалицию, и эта помощь рассматривается именно в данном контексте, считает он. Что касается Армении, то, по словам Санамяна, в отношении Еревана не наблюдается положительной и насыщенной динамики, хотя представители демократов в палате представителей пытаются внести коррективы в сложившуюся ситуацию.

Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр объясняет такой резкий рост попытками США перетянуть Азербайджан на свою сторону в конфликте против Ирана.

«Американо-иранские отношения ухудшаются достаточно быстро, поэтому Азербайджан находится в фокусе внимания Вашингтона, а Армения – нет. Армения рассматривается, скорее, как союзник Тегерана», – пояснил эксперт сайту «Москва – Баку».

«Но это деньги даются не для борьбы с Ираном, просто Азербайджан в целом становится для США все важнее. Американцы не наращивают прямую военную помощь. Хотя техническое усовершенствование работы военной разведки Азербайджан действительно может использоваться для наблюдения за территорией северного Ирана. И в принципе американцы могут предоставить Баку что-то из продукции двойного назначения. Но в целом то, что подразумевается под этими выплатами – это больше правоохранительная деятельность».

«15 млн – это правдоподобная цифра. И это не такие уж большие деньги по меркам лоббизма в коридорах власти в Вашингтоне. Кстати, тут имеются в виду вовсе не взятки, а официально разрешенная деятельность. Лоббизмом занимаются очень многие страны, которым что-то в Америке надо сделать. Например, чтобы продвигать свою линию в конгрессе или в правительстве, организовывать встречи, публикации и так далее. Для этого и нанимают лоббистские фирмы, которых там много», – продолжил Фельгенгауэр.

«Армянское лобби в Америке по-прежнему – очень сильное, но при этом Америка все равно продолжает сотрудничать с Азербайджаном», – резюмировал эксперт.

Minval.az