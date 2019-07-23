Какие планы стоят за ними в реальности?

У современных армянских националистов ну никак не складываются отношения с Александром Сергеевичем Пушкиным. То в своем стихотворении «Тазит» напишет нечто ну совсем уж неполиткорректное: «Ты трус, ты раб, ты армянин!» То в посвященном Крыму стихотворении «В прохладе сладостной фонтанов» упомянет «эриванские ковры». А теперь вот появился еще один повод для смертельной обиды — знаменитая «Шамаханская царица». Пушкин изобразил ее именно как восточную красавицу-мусульманку.

А в Армении ни много ни мало вознамерились объявить Шемаху «древним армянским городом». Во всяком случае, в Армении вышла из печати книга Юрия Багдасаряна «История Ширвана и его армянства». Ереванские СМИ, в том числе «Голос Армении», уже публикуют хвалебные очерки и с умилением пересказывают главные постулаты книги. Оказывается, «Ширван — это часть исторического Агванка, которая на протяжении веков переходила из рук в руки в результате столкновения интересов Византии, Персии, арабов, Турции, России», что здесь «издавна жили армяне и таты» (но никак не азербайджанцы), что именно армяне создали уникальный местный сорт винограда — «мадраса» и т.д. и т.п. «Сколько их там было и где они проживали? Ответы на эти вопросы содержатся в главах об армянонаселенных районах левобережья Куры (Геокчай, Шаки, Исмаили, Аксу, Шамахи, Мадраса)» — восторгаются рецензенты. Конечно же, все это густо перемешано обвинениями в адрес таких-сяких азербайджанцев, которые «изгнали многострадальных армян». Проще говоря, речь идет об очередной попытки фальсификации истории, где «армянские корни» внезапно обнаруживаются уже в Шемахе. За чем вполне определенно прочитывается расширение территориальных притязаний к Азербайджану — на сей раз на Ширван и земли бывшего Гирдыманского ханства.

Можно, конечно, отмахнуться. Тем более что автор сего опуса Юрий Багдасаров — не историк, а бывший преподаватель математики. И даже не обращать внимания, что его труд к печати рекомендовал завотделом христианского Востока Института востоковедения НАН РА доктор исторических наук Алексан Акопян и что у проекта нашлись спонсоры. К тому же в Армении выходи ли из печати и не такие бредовые «труды».

Только вот…

Одна из хвалебных рецензий заканчивается показательным пассажем: «Объем книги «История Ширвана и его армянства» составляет 25 с половиной печатных листов. Проделана большая работа с использованием многочисленных источников, рассказывающих об истории древнего края. Найдутся люди, которые заметят: ну и что толку, если сегодня все это в чужих руках? Они не правы. Историю во всех случаях нужно знать, чтобы извлекать из нее уроки на будущее. И не повторять ошибок, идя на поводу у бездушного, расчетливого и циничного мирового сообщества, которое фарисейски призывает народы к миру». Судя по всему, в Армении уже понимают, что не располагают прежней безоговорочной поддержкой мирового сообщества, но вот от нового витка притязаний на азербайджанские земли не отказываются. Более того, к реализации этого «проекта» привлечены серьезные силы.

Строго говоря, попытки «приармянить» Шемаху в армянских кругах существовали по крайней мере с весны 1918 года, когда дашнаки во главе со Степаном Лалаяном устроили здесь чудовищную по своей жестокости резню мирного населения. Но теперь эта провокационная возня получила «новое дыхание». И самое главное, здесь применяются те же технологии, что и в турецкой Восточной Анатолии. Напомним: еще со времен первой мировой войны в армянской политической «тусовке» существуют планы создать здесь «Западную Армению». Но в конце семидесятых — начале восьмидесятых о себе заявляет левая террористическая группировка РКК, которая уже планирует превратить эти земли в «независимый социалистический Курдистан». И…получает прямо—таки небывалую поддержку от армянских «коллег», которых ничуть не смущает, что «Западную Армению» и «независимый Курдистан» планируется создать на одних и тех же землях. Просто потому, что и тех, и других «поддерживали на плаву» кремлевские «державники» со своими планами «воткнуть» в горах Восточной Анатолии военные базы и ракетные позиции, а уж под каким «соусом» — «армянским» или «курдским» — эти земли были бы отторгнуты от Турции, не суть важно.

Вот и теперь притязания на Ширван предъявляются не только от имени «шемахинских армян». Весной 2014 года в армянских СМИ появились сенсационные заголовки: о себе заявил новоявленный «Фронт освобождения ширванских татов»! В Интернет «залили» даже его гимн и декларацию, где новоявленный «Фронт» объявил ни много ни мало о намерении создать независимую «Парсийскую республику Ширван». В Армении тут же спешно занялись «татоведением», заявили о намерении провести научную конференцию… Правда, «в поле», то бишь на территории Азербайджана, этот новоявленный «фронт» никак себя не проявил. Но вот армянские СМИ пытались «пристегнуть» его то к аресту дамочки-наркодилера в городе Ширван, то к нардаранскому мятежу, то даже к сносу улицы Советская. Причем армянских «политтехнологов» опять ничуть не остановило, что новоявленный «фронт освобождения ширванских татов» вознамерился создавать свою «парсийскую республику» на тех землях, которые рассчитывали «приармянить» и в Ереване. Еще раньше, в 2011 году, в Армении, правда, неофициально, заговорили о том, что надо бы «пробить коридор» по территории Азербайджана к границе с Россией. Затем, в разгар переговоров о судьбе Габалинской РЛС, в центре внимания оказались уже земли Габалинского района Азербайджана, где тут же изобрели «армянскую историю» и заодно объявили их «исконными землями лезгин, аварцев и цахуров». Теперь нацелились на Ширван. Все это делается открыто, шумно, с привлечением заметных по местным меркам сил. Конечно, на всю эту «мышиную возню» можно было бы не обращать внимания. Тем более что никакой «активности в поле» армянские провокаторы здесь организовать так и не смогли (хотя явно старались). Только вот лучше не забывать, что основным способом реализации такого рода планов в Армении был и остается террор, в том числе и «под чужим флагом». И самое главное, Армения не настолько самостоятельное образование, чтобы здесь рискнули затеять такую кампанию без одобрения Москвы, а Москва, в свою очередь, не смогла бы такого рода провокационную активность пресечь. К тому же изрядную пищу для размышлений дают события в Украине, где Россия, захватив Крым, тоже пыталась «пробить коридор» через Мариуполь, Одессу и Николаев к Приднестровью и отрезать Украину от моря. И уж тем более лучше помнить, что в советские годы существовали планы полной депортации азербайджанцев в Сибирь и Казахстан.

Только вот не стоит забывать и о другом. Планы «пробивать коридоры» по украинской территории стоили большой крови и десятков тысяч жертв, но для России так и остались планами. И заодно привели к санкциям и статусу мирового изгоя. Тем более никто не отменял ответственности за поддержку террора. Тем более было бы слишком опрометчиво считать Азербайджан в этой игре «мягкой мишенью». Так что если кому-то очень хочется «приватизировать» «Шамаханскую царицу», лучше все же не терять берега и понимать, где закончились сказки и началась реальная жизнь.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az