В Ереване уверены, что воевать за Армению будет Россия

Современное производство товаров широкого потребления сталкивается со множеством проблем, одна из которых — печально известный «контрафакт», то есть подделки под продукцию известных фирм. Больше всего грешит этим Китай, еще недавно считавшийся «мастерской мира». Вначале многие производители, привлеченные дешевизной труда, вывозили сюда сборочное и швейное производство, а теперь не знают, как остановить поток подделок, где даже название известного производителя может быть написано с грамматическими ошибками, и трудно поверить, что в прошлом с тем же жаром подделывали китайский шелк и китайский фарфор.

А теперь вот премьер-министр Армении Никол Пашинян решил внести свой вклад в это далеко не почтенное дело. И попытался выдать дешевый ереванский политический контрафакт за «произведения китайских мудрецов». Впрочем, расскажем по порядку.

22 июля Никол Воваевич в административном комплексе минобороны Армении вручал дипломы выпускникам военно-учебных заведений и решил, что ему представился случай блеснуть эрудицией с ораторским мастерством впридачу. Тем более что глава правительства Армении любит произносить эффектные фразы, особенно с гарантией, что уже через несколько часов эти жемчужины ораторского искусства появятся в информагентствах, а «свои» СМИ превознесут их до небес.

И вроде бы все шло как задумано. Пашинян важно изрек: согласно китайской военной стратегии, талантливые генералы побеждают без войны, и Армении нужен именно такой мир. «Нам нужны такие Вооруженные силы, такое государство, чтобы все потенциальные противники поняли, что с нами воевать бессмысленно. Результат борьбы один – поражение противника и наша победа», — гремел он с высокой трибуны. И был уверен, что блеснул и ораторским искусством, и эрудицией. Околовластные ереванские СМИ тут же с подобострастными восторгами заверещали об «исторической миссии армянской армии», о которой напомнил Пашинян, «интеллектуализации Армении» и т.д.

Только вот на деле получилась ситуация, когда более всего уместен совет «не нести пургу» и «не вешать лапшу на уши». А если культурно и интеллигентно, не вводить аудиторию в заблуждение. Поясним: китайские мудрецы, на которых столь опрометчиво сослался Никол Воваевич, как раз учили, что войны следует до последнего избегать, и предписывали считать лучшим полководцем того, кому это удавалось. В том числе, вернее, прежде всего за счет отказа от слишком уж агрессивных притязаний к соседям. Это действительно мудрый совет, но для Армении он слишком запоздал. Ереван, напомним, уже развязал в регионе войну и продолжает оккупацию азербайджанских земель.

Другое дело, что ереванским стратегам очень хотелось бы закончить войну, сохранив нынешний территориальный расклад. А вот это уже не получается. В Азербайджане изрядную часть своих доходов от нефти вложили в армию, ставят на вооружение новые образцы оружия, от боевых БПЛА до высокоточных ракет, регулярно проводят учения и — о ужас! — отвечают огнем, когда Армения пытается проверить на прочность передний край азербайджанской обороны. И еще дают понять, что если Армения не уберется добровольно с захваченных земель, то оставляют за собой право на военное решение конфликта. И что делать? Капитулировать? «Сдать земли»? Для Пашиняна это самоубийство, и не факт, что только политическое. Продолжать оккупацию? Боязно. Жить под дамокловым мечом новой войны — удовольствие ниже среднего. Да тут еще с линии фронта регулярно приходят не только новости о нарушениях режима прекращения огня, но и, простите за цинизм, «груз 200». Приятного во всех отношениях выхода не просматривается. Еще года два назад, осенью 2017 года, обозреватель ереванского «Спутника» Давид Галстян, комментируя гибель армянских солдат на линии фронта, весьма едко посоветовал «не кричать о патриотизме, любви к родине, сохранении земель, добытых кровью, сидя на диване и не неся никакой ответственности (даже перед собой), а главное – ничем не жертвуя, даже крепким сном», и искренне возмущался, что «одни и те же люди взывают к Господу, справедливости и ценности каждой жизни, а уже в следующей публикации в соцсети «пьют чай в Баку». При этом непонятно, через чьи тела они хотят туда добраться – исключительно противника?» Теперь эти вопросы, на которые нет и не может быть простого ответа, стоят уже перед Пашиняном, причем не на уровне «что писать и чего не писать в Фейсбуке».

И вот — триумф армянской политической мысли и интеллекта! Никол Пашинян, победитель революции, выходит на трибуну и возвещает, что у него есть чудодейственный рецепт победы без войны! От деталей, правда, воздерживается. Но это за него сделал министр обороны Давид Тоноян. Который интригующим тоном намекнул журналистам, что ожидаются, мол, «военные сюрпризы». Как следовало из слов Давида Эдгаровича, Армения в скором времени получит из России ЗРК «Тор». Кроме того, до конца нынешнего года или к началу следующего в Армению должны поступить и российские самолеты Су-30СМ. За чем вполне отчетливо прочитывается задуманный Николом Пашиняном «хитрый план»: сделать так, чтобы за армянские интересы с Азербайджаном, как это и было в первую половину девяностых, воевала Россия! Не зря же она дарит Армении столь серьезное оружие — в Кремле явно хотят сохранить за собой свой любимый «форпост», а если так, то самое время требовать «платы за любовь», да побольше. Как утверждают знающие люди, называть цену только после того, как услуга уже оказана, или требовать заплатить больше, чем договорились — распространенная в Ереване практика. Главное, поставить клиента в ситуацию, когда ему (или ей) некуда деваться. Теперь такую схему решили разыграть на уровне межгосударственных отношений, да еще и с Россией.

Но… намеренно не станем задавать ироничных вопросов, не эту ли дешевую «разводку» предписано считать зримым воплощением «интеллектуализации Армении». Не станем даже напоминать Еревану, что этот «хитроумный план» имеет очень немного шансов сбыться просто потому, что на дворе уже не начало девяностых, после «крымнаша» у России вряд ли получится с той же легкостью и безнаказанностью сдавать внаем свои регулярные подразделения, да и иметь дело им придется не с наспех созданными добровольческими отрядами и сельской самообороной, когда вмешательство даже одного батальона могло в корне переломить ситуацию, а с хорошо вооруженной и подготовленной армией. Да и речь, в общем-то, не об Армении, а о России. Вполне возможно, что Москва, в очередной раз «предоставляя» Армении оружие, рассчитывала не столько укрепить свои позиции в послереволюционной Армении, где осмелели настолько, что принимают в Ереване Дональда Туска, сколько изрядно «припугнуть» Азербайджан, где успешно реализуют свой проект «Южного газового коридора», приглашают к участию в нем Туркменистан, строят железную дорогу в Турцию и расширяют сотрудничество с НАТО. Но, похоже, в первопрестольной не учли, что Азербайджан — уже не та страна, на которую могут безотказно подействовать подобные «устрашающие маневры». Во-первых, такие оружейные подачки в нынешнем раскладе сил не обеспечивают Армении ни «воздушного», ни «противовоздушного» перевеса. Во-вторых, в Сирии российская ПВО показала себя далеко не с лучшей стороны. А в-третьих, и «в-главных», у каждого такого решения есть еще и политическая цена. В результате «Торы» и Су-30СМ, еще не доехав до Армении, уже нанесли «сокрушительный воздушный удар» по и так уже изрядно пострадавшим позициям РФ в Азербайджане. И это уже не временные трудности, а «системный крах». Потому что нет ясности, что делать: держаться за последнего за свой «форпост» и ввязываться в противостояние с Азербайджаном, а заодно и Турцией? Переключиться на другие многообещающие треки и этот самый «форпост» публично сдать? Пытаться изобрести баланс и, пардон, регулярно получать проблемы и головную боль с обеих сторон?

А все потому, что Москве не стоило забывать старое и проверенное правило: «Если ты связался с мошенниками — то уже проиграл. Вопрос в том, сколько именно».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az