В понедельник состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучшую журналистскую статью, проведенного Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджана, в связи с 144-летием создания Национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджана Вугар Сафарли, председатель Совета прессы, депутат Милли Меджлиса (парламент) Афлатун Амашов, депутаты, представители государственных структур, руководители СМИ и другие гости.

Али Гасанов отметив, что в этом году отмечается 144-летие азербайджанской прессы, сказал:

«Последние 27 лет истории нашей печати творились при вашем участии. Развитие азербайджанских СМИ полностью соответствует сегодняшнему экономическому, социальному, политическому, культурному развитию Азербайджана. К сожалению, находятся оппоненты азербайджанской журналистики, которые пытаются отрицать наше сегодняшнее развитие. Но, то, что за 27-летний исторический отрезок времени азербайджанские СМИ набрались сил представлять Азербайджан не только в стране, но и во всем мире, представляют и будут представлять — реальность».

Гасанов отметил, что сегодня в День прессы, долг каждого почтить память общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего выдающиеся заслуги в истории нашей независимой прессы. Представитель Аппарата президента напомнил, что указом великого лидера в 1998 году была упразднена цензура над азербайджанскими СМИ, контролирующая деятельность печати, министерство печати и информации, и созданы условия для общественного регулирования азербайджанской прессы.

«Созданный самими же журналистами, Совет печати изучает творческие проблемы, в том числе социально-экономические, выступает перед государством с теми или иными инициативами. Государство оказывает поддержку самым передовым из них», — сказал Али Гасанов.

Гасанов отметил, что если Гасан бек Зардаби заложил основу азербайджанской национальной прессы, то общенациональный лидер Гейдар Алиев вошел в историю как основатель свободного СМИ в Азербайджане, отменил механизмы регулирования и цензуры над прессой.

«Тем самым создал все необходимые условия для формирования свободной прессы. Политика прессы общенационального лидера с 2003 года неуклонно последовательно и принципиально продолжается со стороны президента Ильхама Алиева. В сегодняшнем развитии прессы у президента Ильхама Алиев есть особая доля и заслуги», — сказал он.

Али Гасанов добавил, что в 2008 году распоряжением президента Ильхама Алиева была принята Концепция поддержки азербайджанской прессы.

«Был создан Фонд государственной поддержки развитию СМИ при президенте Азербайджана, который осуществляет эту Концепцию. За этот период азербайджанской прессе была оказана помощь в размере около 50 миллионов манатов в той или иной форме. Накопившиеся в течении долгого времени долги газет были закрыты со стороны государства», — сказал Гасанов.

Помощник президента отметил, что азербайджанское государство считает, что сегодня пресса должна быть под попечением и заботой государства.

«Пресса — это часть культуры. Развитие азербайджанской прессы полностью адекватно развитию азербайджанского государства. Сегодня никто не может сказать, что в Азербайджане сферы театра, искусства, науки, образования и другие развиты больше прессы. Сфера прессы развивается также, как остальные сферы культуры. Азербайджанское государство дает жилье и деятелям культуры, и спортсменам, и театральным деятелям, и журналистам. Они предпринимают соответствующие шаги, направленные на улучшение социального положения. И поэтому формирование в отношении этого ревности, какой-то различающейся мысли не является примером здравой логики, здравого мышления», — сказал Гасанов.

Выступивший на мероприятии исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджана Вугар Сафарли отметил, что конкурс проводится с восьмого по 12 июля по 19 направлениям, нашедшим свое отражение в Концепции государственной поддержки средствам массовой информации Азербайджана, на конкурс были представлены 142 статьи из 56 СМИ.

Сафарли сказал, что согласно условиям конкурса были объявлены победители по 19 направлениям, было принято решение о награждении 111 журналистов.

Затем мероприятие продолжилось художественной частью.

Minval.az