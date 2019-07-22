Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии. Об этом журналист написал в своем телеграм-канале.

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По словам Соловьева, которые приводит «Газета.ру», вид на жительство в Италии не дает ему право на работу и гражданство в этой стране. Он также отметил, что обладает итальянским ВНЖ уже более 10 лет.

Он заявил, что блогер, будучи юристом по образованию, обязан разбираться в таких вещах.

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