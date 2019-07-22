Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг горных курортов России и стран СНГ для активного отдыха и трекинга летом.

По данным исследования ТурСтат, в первую десятку курортов и мест популярных для активного летнего отдыха странах СНГ и в России: вошли Красная Поляна в Сочи, Чимбулак в Алматы в Казахстане, Крымские горы, курорт Шахдаг в Азербайджане, Домбай в Карачаево-Черкессии, Катунский хребет на Горном Алтае, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, Шерегеш в Кемеровской области, Хибины в Мурманской области и Каракол в Киргизии.

Рейтинг горных курортов составлен по результатам анализа популярности, развитости инфраструктуры и транспортной доступности.

Minval.az