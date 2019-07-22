Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении дополнительной финансовой помощи газетам, издаваемым в Азербайджане, сообщает сайт главы государства.

В соответствии с распоряжением, для оказания дополнительной финансовой помощи газетам, издаваемым в Азербайджане, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана выделяется один миллион манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Minval.az