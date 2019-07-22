Сегодня в Азербайджане отмечается Национальный день печати.

Вот уже несколько лет, как в стране 22-го июля, считающееся днем начала деятельности газеты «Экинчи», основоположником которой является Гасан бек Зардаби, отмечается как День национальной печати. Несмотря на то, что с 22 июля 1875 года до сентября 1877 года вышли в свет всего лишь 56 выпусков «Экинчи», она сыграла незаменимую роль в процветании и развитии азербайджанской прессы. Газета, взявшая на себя миссию просвещения, за короткий срок завоевала популярность и среди интеллигенции, и среди простых людей. Неслучайно, что выдающиеся деятели и писатели того времени сотрудничали с газетой, периодически писали для нее статьи. Но срок «Экинчи» был недолгим. Царская Русь испугалась роли газеты в просвещении людей, в их более близком ознакомлении с общественно-политическими процессами, и прекратила издание газеты.

Азербайджанская пресса, прошедшая через различные периоды упадка и возрождения, всегда играла роль зеркала, отражающего взгляд общества на процессы. Упразднение цензуры в августе 1998 года дало серьезный толчок развитию азербайджанской печати.

В настоящее время в республике издаются многочисленные газеты и журналы, развивается современный вид прессы – интернет-газета.

В стране уделяется большое внимание развитию СМИ, свободе печати и слова. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 31 июля 2008 года утверждена «Концепция государственной поддержки развития СМИ Азербайджанской Республики», спустя год, 3 апреля 2009 года, создан Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте, что стало важным шагом, направленным на развитие свободной прессы, укрепление материально-технической базы СМИ, улучшение социально-экономического состояния журналистов.

Minval.az