В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник будет солнечно, северо-восточный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным ветром, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-25, днем — 30-35, в Баку ночью — 23-25, днем — 33-35 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 50-60, днем — 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градуса.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных территориях ожидаются грозовые дожди, есть вероятность выпадения града. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Ночью 21-26, днем 34-39, а в некоторых местах 41 градус тепла, в горах ночью 15-20, днем 24-29 градуса тепла.

Minval.az