«Баку принимает очередное важное соревнование. Все объекты, где пройдут соревнования, Деревня атлетов, весь Баку полностью готовы к этому фестивалю”.

Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Он сообщил, что за основную часть организационных работ несут ответственность местные специалисты: “Для освещения этого мероприятия аккредитовались 345 представителей медиа из 22 стран.Это станет для наших спортсменов большим опытом, большим испытанием. Уверен, что эти соревнования, в которых примут участие спортсмены 48 стран, подарит самим атлетам, фанатам спорта и журналистам незабываемые впечатления. На церемонию открытия, продано 6750 билетов. Интерес к данным соревнованиям большой. В некоторых аренах число сидений меньше желающих приобрести билеты”.

Говоря об оплате расходов спортсменов Рагимов отметил, что приехавший из заграницы каждый спортсмен платит 90 евро: “В эту сумму входит трехразовое питание в день. Вопросы транспорта решает сама участвующая страна”, — сказал Рагимов.

Отвечая вопрос о том, что далеко не все атлеты, выступающие на юношеском уровне, в дальнейшем могут проявить себя в элите, министр ответил следующим образом: “От юношеского уровня до олимпийского достаточно долгий путь. Порой проходит восемь-девять лет прежде чем 14-летний атлет получает шанс поехать на Летние Игры. За это время он может получить травмы, есть другие аспекты. Поэтому мы должны беречь этих юных спортсменов”.

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