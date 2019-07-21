Министерство сельского хозяйства распространило информацию о том, что на бакинские рынки будет завезено большое количество помидоров из Хачмаза.

Согласно сообщению, руководство, специалисты и ученые подведомственных министерству структур провели мониторинги на овощеводческих участках Хачмазского и Лянкаранского районов. Особое внимание было уделено участкам, где выращивают помидоры.

Итоги мониторинга показали, что в Хачмазском районе ожидается большой урожай помидора. В настоящее время они находятся на стадии созревания. Ожидается, что эти помидоры в ближайшее время будут доставлены на рынки Баку.

Minval.az