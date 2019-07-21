Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 17 раз, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С позиций, расположенных в селе Джил Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Шураабад, Аджарлы, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Гобу Дилагарда, Горган, Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

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