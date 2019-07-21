Сегодня в Баку стартовал XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Как сообщает в воскресенье Trend, спортивный праздник, который состоится с 21 по 27 июля, будет проходить на 12 спортивных объектах.

XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль стартовал с соревнований по теннису, которые проходят Бакинской теннисной академии.

На фестивале примут участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участвующих парни, 48 процента девушки. Спортсмены будут бороться за 135 комплектов медалей. Для призеров приготовлено в общей сложности 930 медалей, в том числе 300 золотых, 300 серебряных и 330 бронзовых.

На фестивале Азербайджан будут представлять 122 спортсмена. В числе спортсменов преобладают борцы и легкоатлеты. В каждом из этих видов спорта страна будет представлена 18 спортсменами. Кроме этого за призовые места будут бороться 12 спортсмена по дзюдо, четыре — по художественной гимнастике, шесть — по велоспорту, четыре – по теннису, шесть – по плаванию. В командных видах спорта в каждую из волейбольных и баскетбольных сборных страны включены 12 спортсмена. В каждую команду, по мужскому и женскому гандболу, входят 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены будут состязаться в десяти видах спорта – гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба.

На фестивале будут задействованы более 2500 волонтеров.

Minval.az