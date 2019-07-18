У иранской дипломатии — взлет активности на азербайджанском направлении. Правда, пока что в основном силами посольства ИРИ в Азербайджане. Глава диппредставительства ИРИ в нашей стране господин Джавад Джахангирзаде дал интервью азербайджанским журналистам, где сделал важное заявление: «Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен мирным путем в рамках территориальной целостности Азербайджана. На последней трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран может сыграть роль в сближении сторон для урегулирования нагорно-карабахского конфликта». Потом добавил: «Иран граничит как с Азербайджаном, так и с Арменией. Существование этого конфликта, естественно, отрицательно влияет на регион. Иран готов сделать все возможное для урегулирования конфликта. Но это зависит от воли сторон конфликта».

Возможно, агаи Джахангирзаде сам был очень доволен той «конструкцией», которую выдал на диктофон. В самом деле, главное, казалось бы, иранский дипломат сказал: Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и считает, что нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности.

Намеренно оставим в стороне, что заявление господина Джахангирзаде прозвучало уже после того, как «новостью номер один» в Азербайджане стали «карабахские» заявления Дональда Туска о поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана, и отстать в этой сфере от ЕС иранские дипломаты просто не могли себе позволить. Важно другое. Иранской дипломатической миссии нужно срочно решать острую и болезненную проблему: в Азербайджане нарастает возмущение нежной дружбой Ирана и Армении. Проблема эта существует уже не первый год и даже не первое десятилетие, но теперь ставки для Тегерана многократно возросли. Прежде всего, это возмущение в Азербайджане уже достигло «красной черты» — после визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тегеран в годовщину Ходжалинского геноцида, его «селфи» на фоне плаката «Арцах — это Армения, и точка!» в армянском спортивном клубе Тегерана и, самое главное, невнятных и неубедительных разъяснений сотрудников бакинской дипмиссии ИРИ, которые сначала начали объяснять, почему дамы на этой фотографии одеты не по исламскому дресс-коду, а затем промямлили, что этот плакат был вывешен в армянском центре, его вовремя не перевели и в любом он не отражает позицию властей. Теперь Иран посетила новая представительная делегация из Армении, президент ИРИ Хасан Роухани заверяет, что его страна готова всячески развивать с Арменией связи и сотрудничество… Теперь у стен дипмиссии устраивает акции протеста возмущенная азербайджанская молодежь. Полиция эту акцию пресекла, но в самом иранском посольстве понимают: это протестовать вышли единицы. А солидарны с ними многие.

И самое главное, разворачивается все на фоне заметного роста напряженности между Ираном и США. Привлечь на свою сторону Азербайджан весьма соблазнительно и для Вашингтона, и для Тегерана. В Баку постоянно заявляют, что не позволят превратить страну в антииранский плацдарм, но в Тегеране не могут не понимать: дружба ИРИ с Арменией — это еще и аргумент в пользу пересмотра такой взвешенной позиции.

И — вуаля! На авансцену выходит господин Джахангирзаде, излагает позицию Ирана, заверяет, что его страна всей душой за территориальную целостность Азербайджана, все точки над i расставлены, слухам и домыслам положен конец, под злонамеренными политическими спекуляциями тех сил, которые хотят бросить тень на отношения Баку и Тегерана, подведена черта, можно поздравлять друг друга и пожинать дивиденды.

Только вот, во-первых, на фоне столь впечатляющего бэкграунда в виде армяно-иранской дружбы и поддержки радикального религиозного подполья в Азербайджане одного только заявления иранского дипломата для разворота общественного мнения еще слишком мало. Особенно если уже очень скоро, как это не раз бывало, к журналистам в Ереване выйдет посол ИРИ в Армении и пояснит, что его бакинского коллегу «не так поняли». А во-вторых, и «в-главных», для того, чтобы действительно «снять вопросы», нужно не только раздавать интервью, но и сворачивать дружбу с Арменией. Однако на отказ от дипломатических связей с Ереваном политической воли хватило у Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, но не Ирана. А это значит, что интервью посла вряд ли решит все политические проблемы Тегерана на азербайджанском направлении.

Отдел политики

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