Облако Mail.ru составило рейтинг самых популярных достопримечательностей со всего мира. С помощью технологии компьютерного зрения специалисты оценили снимки путешественников и определили наиболее фотогеничные места планеты. Ими оказались Эйфелева башня в Париже, Колизей и Фонтан Треви в Риме».

В топ бакинских достопримечательностей вошли культурный центр Гейдара Алиева, «Пламенные башни» и Нагорный парк.

Эйфелева башня в Париже возглавила рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира. Далее идут Колизей и Фонтан Треви в Риме.

На четвертом месте — Храм Святого Семейства в Барселоне, на пятом — Собор Парижской Богоматери, на шестом — Йенский мост, который также находится в Париже. Седьмое место занимает Пьяцца-дель-Дуомо (Флоренция, Италия), восьмое — Миланский собор, девятое — Бурдж-Халифа, (Дубай, ОАЭ), десятое — Санта-Мария-дель-Фьоре, (Флоренция, Италия).

«В России чаще всего снимают Красную площадь и Собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовую площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге и Мечеть Кул-Шариф в Казани», — отмечается в результатах рейтинга.

В Минске чаще всего фотографируют Национальную библиотеку, костел Святого Симеона и Святой Елены, а также зоопарк.

В Грузии самыми впечатляющими оказались Мост Мира и крепости Нарикала и Метехи в Тбилиси.

Достопримечательности Берлина не попали в список самых фотографируемых мест Германии. Обгоняет всех по количеству сделанных фотографий Дрезденский Цвингер, следом идут Мариенплац и Новая ратуша в Мюнхене.

В Чехии, по результатам рейтинга, самыми фотографируемыми местами стали Пражский Град, Тынский храм и Карлов мост в столице.

В Греции популярностью пользуются Кносский дворец на Крите, бело-голубые крыши города Ия на Санторини и аквапарк «Аквалэнд» на Корфу.

В ОАЭ популярнее всего оказался самый большой небоскреб в мире — «Бурдж-Халифа» в Дубае. За ним идут фонтан Дубай и Сад Чудес.

В Турции самыми популярными являются Голубая мечеть, площадь Султанахмет и Собор Святой Софии в Стамбуле.

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