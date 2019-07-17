В январе-июне текущего года в Азербайджане было произведено 188,7 тыс. тонн метанола.

Как говорится в сообщении Госкомстата, объем производства метанола увеличился в годовом сравнении в 5 раз. Запасы готовой продукции на 1 июля составили 31,6 тыс. тонн.

Следует отметить, что метанол производится на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года перешел в собственность компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тыс. тонн в год.

Minval.az