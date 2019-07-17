Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» подписал нового форварда из Франции Магайе Гейе.

Как передает «Азериспорт», пока неизвестно на какой срок «скакуны» подписала 29-летнего игрока сенегальского происхождения.

Minval.az