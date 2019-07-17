Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» подписал нового форварда из Франции Магайе Гейе.
Как передает «Азериспорт», пока неизвестно на какой срок «скакуны» подписала 29-летнего игрока сенегальского происхождения.
Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» подписал нового форварда из Франции Магайе Гейе.
Как передает «Азериспорт», пока неизвестно на какой срок «скакуны» подписала 29-летнего игрока сенегальского происхождения.
Дата: 2019/07/17 20:47
Раздел: Азербайджан, Спорт
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