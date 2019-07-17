Благодаря совместной организации Молодежного фонда Азербайджана, Государственного туристического агентства, Союза молодежных студенческих организаций Азербайджана и Общественного объединения Молодежное движение «Джаван» в Туристическом центре Шахдаг проходит мероприятие «YayFest – лагерь молодежи».

Как сообщает азербайджанский интернет-портал 1news.az со ссылкой на пресс-службу Молодежного фонда Азербайджана, 17 июля в рамках «YayFest – лагерь молодежи» был организован флешмоб, посвященный 50-летию прихода общенационального лидера Гейдара Алиева к власти.

Следует отметить, что во флешмобе приняли участие 500 представителей молодежи.

Затем участники флешмоба посетили памятник Г.Алиеву, воздвигнутый в Гусарском районе Азербайджана.

Minval.az