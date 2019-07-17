Министерство внутренних дел распространило информацию о мерах безопасности во время летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который пройдет в Баку с 21 по 27 июля, сообщает в среду Trend.

Как сообщил начальник отдела пресс-службы МВД, полковник полиции Ильхам Бабаев, приняты соответствующие меры по обеспечению безопасности участников соревнований, гостей и зрителей. Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности в период проведения фестиваля сотрудники органов внутренних дел будут работать в усиленном режиме.

На территории, где будут проводиться состязания, запрещено проносить велосипеды, скейтборды, скутеры, религиозно-политические баннеры провокационного характера, психотропные и наркотические средства, контейнеры-холодильники, большие сумки, токсичные и легковоспламеняющиеся вещества, любые устройства, способные принести вред окружающим и вызвать общественное волнение, спиртные напитки, животных, контейнеры с напитками, любое питание, за исключением детского, оружие всех видов, фейерверки, лазерные указки, музыкальные инструменты и аудио- и видеоустройства, фотокамеры с длиной объектива более 30 сантиметров, стулья и дроны.

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