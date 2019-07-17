Группа активистов молодежной организации партии «Мусават» попытались провести 17 июля пикет перед посольством Ирана в Баку.

Как сообщается, акция проводилась в знак протеста против налаживания совместного производства оружия Ираном и Арменией. B резолюции пикета выдвинуты требования к правительству Ирана отказаться от военного сотрудничества с Арменией, денонсировать договор с ней о совместном производстве оружия, а также освободить преследуемых в ИРИ азербайджанских активистов.

Правоохранители пресекли акцию протеста, есть задержанные.

Minval.az