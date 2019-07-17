17 июля была произведена 3-я в 2019 году, а в целом 11-я выплата по процентам облигаций, проценты по которым выплачивались каждые 3 месяца, и обеспечивают годовой купонный доход 5% в долларах, таким образом, совокупный доход обладателей облигаций вырос на 13 млн. 750 тыс. долларов. По облигациям SOCAR, оборот которых будет продолжаться до 2021 года, в предстоящих кварталах будут произведены еще 9 выплат по процентам, в результате чего владельцы облигаций получат дополнительно 11 млн. 250 тыс. долларов (в общей сложности 25 млн. долларов.)

Согласно информации, представленной SOCAR Capital, за неделю на счет Национального Депозитарного центра в Центральном банке перечислено средства в размере 1,25 млн. долларов — по 12,5 долларов на каждую облигацию.

Общий объем повторных рыночных операций с облигациями SOCAR, основными качествами которых являются гарантия возврата по номинальной цене, высокая ликвидность, простота операций купли-продажи и проведение процентных платежей согласно графику, превысил в настоящее время 175 млн. долларов, и является самой торгуемой корпоративной ценной бумагой на Бакинской фондовой бирже – в первой половине 2019 года было заключено 240 сделок, а в целом — 1800 сделок.

Из облигаций SOCAR, которые также могут быть получены из центров ASAN №1 и №5 и выпущены сроком на 5 лет, 17 июля завершилось более половины общих процентных платежей.

Сообщается, что очередная выплата по процентам облигаций состоится 17 октября текущего года.

Minval.az