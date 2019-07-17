Государственный комитет по вопросам недвижимости усиливает контроль над охраной земельных участков в полосе шириной 20-50 метров на побережье Каспия.

Как сообщили АПА в комитете, в связи с этим созданы мониторинговые группы в зонах Каспийского моря, находящихся на территории Гарадагского, Хазарского, Сураханского, Бинагадинского районов города Баку, а также города Сумгайыт.

До настоящего времени на основании Кодекса по административным правонарушениям в связи с виновными в 80 случаях был составлен протокол, на основании статьи УК 188 о захвате земельных участков в 76 случаях были направлены обращения в Министерство внутренних дел, в связи с 39 делами представлены иски в суд.

Следует отметить, что по закону для ведения строительства в прибрежной полосе шириной 20-50 м требуется особое разрешение. Ограждение побережья моря или закрытие его другими способами недопустимы. Оградительные работы можно проводить только в два яруса длиной не более 200 м и через каждые 200 м нужно оставлять 6-метровый проход к побережью моря.

За нарушение требований в связи с земельными участками, находящимися в полосе 20-50 метров на побережье Каспийского моря, принадлежащем Азербайджанской Республике на физических, должностных и юридических лиц налагается штраф соответственно в размере 4 тысячи, 8 тысяч и 40 тысяч манатов. Кроме того, в соответствии с УК должностных и юридических лиц штрафуют соответственно на 4 тысячи, 8 тысяч и 40 тысяч манатов за незаконные действия в связи с земельными участками, находящимися в полосе 20-50 метров на побережье Каспийского моря. Кроме того, УК предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы за незаконные действия в связи с земельными участками, находящимися в полосе 20-50 метров на побережье Каспийского моря для должностных лиц.

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