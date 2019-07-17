Археологическая экспедиция Шамахы-Агсу под руководством заведующего отделом Нумизматики и эпиграфики Института археологии и этнографии НАНА, археолога Акифа Гулиева в ходе археологических разведывательных работ на территории села Галейбугурд Шамахинского района обнаружила развалины древней мечети.

Как сообщили АПА в институте, стены, фрагменты купола мечети сохранились до наших дней. Мечеть была построена из скальных и речных камней. Здание заросло кустарниками, поэтому за состоянием мечети долгое время никто не следил. Местные жители считали этот памятник истории святилищем.

«По преданию, распространенному среди местных жителей, на этом кладбище похоронен близкий соратник Пророка Мухаммеда Шейх Тамим аль-Дари. Во времена Пророка Мухаммеда он приехал в Ширван и распространял ислам, а после смерти был похоронен здесь недалеко от мечети. Позднее местные жители стали хоронить вокруг могилы шейха своих родных и близких, превратив это место в кладбище. Но это предание распространено среди местного населения», – отметил Акиф Гулиев.

По словам руководителя экспедиции, в источниках не встречается информации о пребывании Шейха Тамима аль-Дари в древнем Ширване:

«По нашей версии, человек, похороненный на кладбище Галейбугурда, является тезкой соратника Пророка Тамима аль-Дари. После проведения обширных археологических исследований на местности будет установлено, к какому периоду относится комплекс мечети, и чья это могила».

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