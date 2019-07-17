Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к владельцам автомобилей.

Как сообщили АПА в управлении, часто при обращении в места ремонта и мойки машины, владельцы автомобилей уходят оттуда, передав работникам пункта и ключи от транспортных средств.

Такие случаи иногда позволяют работающим в этих пунктах молодым, не отдающим себе отчета в поступках людям, незаконно пользоваться транспортными средствами, оставленными их владельцами:

«Эти молодые люди угоняют доверенные им автомобили, тем самым не только злоупотребляя доверием клиентов, но и грубо нарушая требования законодательства. Иногда они совершают тяжелые ДТП со смертельным исходом или ранением людей. Бывает, что они совершают кражу из транспортных средств, которые должны обслуживать, используют их как частную собственность. Поэтому, обращаясь к владельцам автомобилей, мы рекомендуем им не отходить далеко от пунктов ремонта и мойки автомобилей, доверять свои автомобили не случайным, а знакомым, ответственным людям, профессионалам».

Minval.az