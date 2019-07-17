Обнародована численность населения Азербайджана.

Как сообщили в Госкомстате, с начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 31 676 человек или 0,3% и на 1 июня 2019 года составила 10 013 133 человека.

52,8% от общей численности – городские жители, 47,2% — сельские, 49,9% — мужчины, 50,1% — женщины.

За 5 месяцев этого года районные (городские) отделы регистрации Министерства юстиции Азербайджана зарегистрировали 56 254 новорожденных.

На каждые 1 000 человек населения этот показатель остался неизменным по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (13,7).

Среди новорожденных 1 238 близнецов, 36 – тройняшек.

Кроме того, в январе-мае этого года зарегистрированы 24 690 случаев смерти и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности на каждые 1 000 человек населения упал с 6,2 до 6,0.

Minval.az