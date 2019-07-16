Азербайджанский лоукостер Buta Airways учащает полеты в сторону Батуми в период с 17 июля по 18 сентября, — сообщает Агентство гражданской авиации. Buta Airways является дочерней компанией национального авиаперевозчика Азербайджана.

В следующие два месяца рейс Баку-Батуми-Баку будет выполняться три раза в неделю авиасуднами Embraer E190, Airbus A319 и A320.

Авиакомпания начала выполнять прямые рейсы между Баку и Батуми в этом году. Разрешение на выполнение рейсов было выдано 11 июля 2019 года.

В течение текущего сезона в направлении Батуми так же были назначены чартерные рейсы из Казахстана. Согласно разрешению агентства гражданской авиации, авиакомпания B. & K. Aero выполняет полеты по направлению Атырау-Батуми-Атырау с 6 июля. По 17 августа включительно рейсы будут выполняться по субботам авиасудном Boeing B737-300.

Minval.az