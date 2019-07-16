Подана апелляционная жалоба на замену домашнего ареста на меру пресечения в виде ареста в отношении бывшего директора школы № 162 в Баку Севиндж Аббасовой.

Как сообщает АПА, об этом сообщили на пресс-конференции, в которой приняли участие адвокаты и родственники совершившей суицид в школе № 162 Элины Гаджиевой.

Было отмечено, в Апелляционный суд Баку подана жалоба об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении С.Аббасовой.

Отметим, по факту самоубийства ученицы 8 класса средней школы №162 в Сабаильском районе города Баку Элины Гаджиевой, которая бросилась с третьего этажа учебного заведения, в прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР. Директор школы Севиндж Аббасова была привлечена к ответственности по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) в качестве обвиняемого лица. Решением суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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