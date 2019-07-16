Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) оштрафовало известного бизнесмена, владельца торгового центра «Садарак» Юсифа Гадимбейли за незаконное ограждение земельных участков в прибрежной полосе Каспийского моря.

Как сообщает Report, он был признан виновным в нарушении статьи 248.2 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Эта статья предусматривает ответственность за нарушение требований, связанных с земельными участками, находящимися под 20-50-метровой прибрежной полосой принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря (озера).

Ю.Гадимбейли был признан виновным в совершении повторного правонарушения в течение одного года со дня вступления в силу административного взыскания. Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пяти тысяч манатов, на должностных лиц в размере десяти тысяч манатов, на юридических лиц в размере пятидесяти тысяч манатов.

Апелляционная жалоба на решение Насиминского районного суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Юсиф Гадимбейли является владельцем торгового центра «Садарак» и расположенного в Губе регионального телеканала «Кавказ ТВ».

Minval.az