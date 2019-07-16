«Я обратилась в Милли Меджлис по вопросу создания Алиментного Фонда. Этот вопрос несколько раз упоминался в моем ежегодном докладе».

Об этом АПА сообщила омбудсман Эльмира Сулейманова.

По ее словам, назрела необходимость в создании Алиментного Фонда:

«Потому что число разводов в стране достигло критического уровня. Алиментный Фонд мог бы стать такой же структурой, как Фонд социальной защиты населения. Разведенные после решения суда могли бы получать алиментную плату, обратившись в этот фонд. Затем государство в принудительном порядке может получить средства от должника. Надеюсь, что идея создания Алиментного Фонда будет встречена положительно».

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