Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» расстался с ганским форвардом Кваме Карикари.
Как сообщает «Азериспорт», нападающий перешел в тбилисское «Динамо», за который будет играть два года.
Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» расстался с ганским форвардом Кваме Карикари.
Как сообщает «Азериспорт», нападающий перешел в тбилисское «Динамо», за который будет играть два года.
Дата: 2019/07/15 22:03
Раздел: Азербайджан, Спорт
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