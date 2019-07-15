В министерстве внутренних дел (МВД) прошло мероприятие, посвященное назначению выпускников этого года очного отделения Полицейской академии на должность среднего начальствующего состава в органах полиции страны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Министр, генерал-полковник Вилаят Эйвазов поздравил участников мероприятия со знаменательным событием.

Министр внутренних дел заявил о постоянном внимании и заботе руководства страны к молодежи, принимаемых шагах на пути выдвижения талантливых и обладающих высокими духовными и моральными качествами молодых людей на службу в органах внутренних дел.

Начальник Главного кадрового управления, генерал-майор полиции Рафиг Аббасов заявил о приглашении в министерство 41 имеющего бакинскую прописку выпускника и огласил список вакансий и кандидатов.

Затем путем жеребьевки произвели назначения.