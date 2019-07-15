Посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе вызван в понедельник в МИД Азербайджана для дачи разъяснений относительно нападения на пограничников Азербайджана на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг».

В соцсетях накануне распространились видеокадры, согласно которым группа граждан Грузии попытались напасть на азербайджанских пограничников на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг».

«Посол Грузии в Баку был вызван в МИД в связи с нарушением группой грузинских граждан государственной границы Азербайджана и нападением на пограничный наряд, проходящих службу близ пещерного комплекса Кешикчидаг. В связи с этим его попросили дать соответствующее объяснение»,- говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Minval.az