Деградация земель является одной из основных проблем в современном мире. В первую очередь это приводит к разрушению экосистемы, продовольственной безопасности. Из предоставленной мне информации я пришел к выводу, что в Азербайджане проделана большая работа, связанная с засухой и охраной воды».

Об этом в заявлении Report сказал находящийся с визитом в Баку заместитель генсека ООН, генсек «Конвенции о борьбе с опустыниванием» Ибрагим Туао.

По его словам, в Азербайджане ощущается дефицит воды и это наиболее серьезно ощущается в сезон засухи: «Это наблюдается во многих регионах страны и влияет как на сельское хозяйство, так и на животноводство, питьевую воду и даже на промышленность. В связи с этим нужно проводить серьезную работу».

Следует отметить, что сегодня в министерстве экологии и природных ресурсов состоялся обмен мнениями по проблеме опустынивания, причинам засухи, в том числе сокращению водных ресурсов, важности эффективного использования водных ресурсов и снижению потерь воды, а также перспективам сотрудничества с Конвенцией в данной области.

Minval.az